Erfahrung mit Gewalt wird thematisiert

Niederstetten. Auf Initiative von Amnesty International Bad Mergentheim gastiert die Berliner „Bühne für Menschenrechte“ mit ihrem dokumentarischen Theaterstück „Keine mehr“ am Freitag, 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, um 19 Uhr im Kult.

Frauen erzählen von ihren Gewalterfahrungen und dem jahrzehntelangen Kampf darum, gehört zu werden. Das Stück wurde mit betroffenen Frauen gemeinsam entwickelt: Die Schauspielerinnen, denen die Frauen ihre Stimme leihen, sprechen offen über ihr Leben, ihre Aktivitäten und die Solidarität untereinander.

Während die Gesellschaft inzwischen ein Bewusstsein für häusliche Gewalt entwickelt hat, bleiben andere Formen von Gewalt an Frauen unbeachtet: Mehrfachdiskriminierung aufgrund von Rassismus, Religion, Klassizismus und ungleiche Behandlung aufgrund von Behinderung stehen wenig in der öffentlichen Diskussion. „Die Bühne für Menschenrechte“ geht in „Keine mehr“ der Frage nach, was Gewalt gegen Frauen über sichtbare Verletzungen hinaus bedeutet.

Die Theatergruppe erzählt seit 2008 durch dokumentarisches Theater Geschichten von Menschen, deren Menschenrechte verletzt wurden, um ein Bewusstsein für verschiedene Formen von Diskriminierung zu schaffen.

Unterstützt von ihrem bundesweiten Künstlerinnen- und Künstlernetzwerk und Organisationen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen, konnte die Bühne für Menschenrechte ihre bisherigen Stücke bundesweit mehr als 400 Mal zeigen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden zugunsten von Amnesty International sind erwünscht.