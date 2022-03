Erfahrene Kammermusiker

Rothenburg. Im dritten und letzten „Podium junger Musiker“ musiziert am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr das Quartett Parzival im Wildbad Rothenburg.

Das Ensemble besteht aus den drei Geschwistern Julian (Violine), Pascal (Viola) und Sophia Schwab (Violoncello) und Sofia Tarrant-Matthews (Violine). Die vier Musiker sammelten bereits in verschiedenen Ensembles eigene Kammermusikerfahrung. So erhielten Julian und Pascal Schwab als Geigenduo 2005 einen ersten Preis bei „Jugend musiziert“, 2013 konzertierten die Geschwister in Venedig als Streichquartett, und Pascal Schwab erhielt mit einem Klaviertrio 2016 einen zweiten Preis und einen Publikumspreis des Kammermusikwettbewerbs der Stiftung Peredur. Auch Sofia Tarrant-Matthews bringt schon viel kammermusikalische Erfahrung mit ins Parzival Quartett. Seit 2015 spielen Julian, Pascal und Sophia als Parzival Trio zusammen und gaben bisher Konzerte unter anderem in München, Kassel, Würzburg, Gotha, Nürnberg und Augsburg.

Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht. Anmeldung unter Telefon 09861/977-0 oder per e-mail info@wildbad.de.

Aus Anlass des „Podiums“ bietet das Wildbad auch sein Sonntagscafé. Von 13.30 bis 17 Uhr können die Besucher Kaffee, Tee und Kuchen im historischen Speisesaal genießen, bei schönem Wetter auch im malerischen Park.

Ab Ostersonntag, 17. April, ist das Sonntagscafé dann wieder regulär bis Erntedank jeden Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr für die Besucher geöffnet.