„Erdiger“ Blues in Niederstetten

Niederstetten. Erdiger Blues von Chicago bis zu den Südstaaten – am Freitag, 17. März, sind um 20 Uhr „The Blues Balls“ im Kult Niederstetten zu hören. Mit einem mitreißendes Abschiedskonzert der Füenf in der ausverkauften Alten Turnhalle startete die „KultTurZeit“ in Niederstetten in die Saison 2023 und schon am 17. März steht das nächste Musikschmankerl für Kenner auf dem Programm.

Die „Kiste“ ist einer der kleinsten aber traditionsreichsten Liveclubs Stuttgarts. Seit 1988 finden hier regelmäßig Konzerte statt. Vom einstigen Geheimtipp hat sich die Kiste bis heute zur festen Größe in Stuttgarts Kulturlandschaft gemausert und bietet ein Programm, das sich mit „den Großen“ messen kann.

Regelmäßig treten hier auch „The Blues Balls“ auf. Die Band um Frontman Sleepy Dee Handel ist fester Bestandteil der Stuttgarter Kulturszene und begeistert das anspruchsvolle „Kiste“-Publikum immer wieder aufs Neue.

Manchmal laut und heftig, dann wieder gefühlvoll und dynamisch. Immer erdig und ehrlich bringen sie den guten alten Blues von Chicago bis zu den Südstaaten auf die Bühne. Sleepy Dee Handel (Gesang und Gitarre) gibt als Frontmann den Ton an. Harry Hartmann am Saxophon setzt gekonnt Akzente. Björn Dinsch am Bass liefert die Basis, auf die alles aufbaut und Markus Klopfer an den Drums verbindet mit seinem Groove alles zu einer Einheit.

Das Repertoire der vier Vollblutmusiker umfasst Chicago Blues und Boogie der 50er und 60er Jahre. Songs von John Lee Hooker, Elmore James, Muddy Waters und anderen Größen dieses Genres. Das ist Blues und Boogie mit Groove zum Abtanzen und Zuhören…

Karten gibt es online unter www.okticket.de, in den Vorverkaufsstellen der Fränkischen Nachrichten sowie in der Städtischen Mediothek Niederstetten unter mediothek@niederstetten.de, Telefon 07932/60032.