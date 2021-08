Entspannt Gitarrenklanggenießen

Niederstetten. Die ganz eigene Atmosphäre unter den Frickentalhallen lädt am Freitag, 13. August, zum entspannten Genießen ein. Ab 20.30 Uhr werden die Magic Acoustic Guitars unter dem Kulturdach spielen. Die Gäste erwartet ein letztes Mal das abendliche „Klappstuhl“-Flair.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sonnenuntergang, Grillenzirpen und ein romantischer Blick auf den mittelalterlichen Turm der Alten Schule, weiße Klappstühle, das offene Gebälk der alten Markthalle, gute Musik, gute Gespräche und dazu ein Glas Wein – was braucht es mehr für einen Sommerabend?

Vor Regen geschützt

Während der Veranstaltungsreihe „Niederstetten packt den Klappstuhl“ aus zeigt sich das ehemalige Schweinemarktgelände von einer doch eher unerwarteten Seite. Bis zum Jahr 2013 fand hier, 117 Jahre lang, einer der größten Schweinemärkte in ganz Süddeutschland statt.

Doch davon ist nichts mehr zu erahnen, wenn am Freitagabend der Klappstuhl ausgepackt wird. Wohl und Willkommen sollen sich die Gäste fühlen und Begegnung, Gespräche und Kulturerlebnis entspannt genießen können. Und sollte das Wetter dann doch nicht mit einem lauen Sommerabend aufwarten, kann sich bei Regen unter dem offenen Gebälk ein ganz besonderes Flair entwickeln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gitarrenmusik vom Feinsten

Für das musikalische Highlight des Abends sorgen die Magic Acoustic Guitars mit einem Mix aus Swing, Flamenco, Pop, Jazz, Blues und Latin.

Magic Acoustic Guitars sind, wir ihr Name schon verrät zwei akustische Gitarren, mehr nicht. Was aber vollkommen ausreicht, wenn die Instrumente von zwei Meistern wie Roland Palatzky und Matthias Waßer gespielt werden.

Die beiden Musiker aus Crailsheim verblüffen mit rasanten Läufen ebenso wie mit komplexen Griffen und feinen Klängen und dabei dominiert immer die Leichtigkeit und die Lust an zeitlos schöner, handgemachter Musik.

Karten für die Veranstaltung am Freitag, 13. August, 20.30 Uhr, sind über okticket.de und alle Kundenforen der Fränkischen Nachrichten sowie in der städtischen Mediothek Niederstetten, Hauptstraße 52/1 mediothek@niederstetten.de, Telefon 07932/60032 erhältlich – und auch an der Abendkasse sind vielleicht noch einzelne Karten zu ergattern.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3