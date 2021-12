Engel, Löwen und Lied der Hoffnung

Hohebuch. Die ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch bietet ein Seminar mit dem Titel „Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung“. Dieses Seminar findet von Mittwoch, 19., bis Sonntag, 23. Januar, in Hohebuch statt.

Mit allen Sinnen

In der Woche mit der Bibel geht es um die tröstliche und ermutigende Zusage von Daniels Bewahrung in der Löwengrube und die hochaktuelle Frage: Hält Gott auch in Krisenzeiten die Fäden in der Hand? Theologie, Kunst, Musik, Theater – mit allen Sinnen suchen die Teilnehmer Zugang zu den Themen des biblischen Buches Daniel. Kreativität und frohe Gemeinschaft begleiten den Menschen durch die Woche.

Mit dabei: Prälat Ralf Albrecht, Heilbronn; Pfarrer Dr. Jörg Dinger, Öhringen; Musiklehrer i. R. Thomas Hartmann, Gaildorf; Theaterpädagogin Rahel Vakalopoulos, Hohebuch; Landesbauernpfarrerin Sabine Bullinger, Hohebuch.