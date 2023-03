Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher gewürdigt

Hohenlohekreis. Rund 300 Gäste folgten der Einladung von Ehrenamtsakademie im Hohenlohekreis und Landratsamt Hohenlohekreis zum Ehrenamtsabend in Weißbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für das Gemeinwohl eingesetzt

Die Organisatoren hatten sich zum Ziel gesetzt, den ehrenamtlich Engagierten mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm und einem kleinen Imbiss Dankeschön zu sagen.

In seiner Begrüßung betonte Landrat Dr. Matthias Neth, dass sich der Hohenlohekreis im Rahmen des Veranstaltungsprogramms zu seinem 50-jährigen Bestehen besonders bei den Menschen bedanken möchte, die sich ehrenamtlich und unentgeltlich für das Gemeinwohl einsetzen.

Mehr zum Thema Auszeichnung bei Frühlingsempfang Große Verdienste um das Gemeinwesen Mehr erfahren

„Im Hohenlohekreis gibt es mehr als 700 eingetragene Vereine für das Ehrenamt. Alle ehrenamtlich Engagierten leisten in vielen Bereichen des öffentlichen, sozialen und kirchlichen Lebens einen unverzichtbaren Beitrag“, so Neth.

Von besonderer Bedeutung

Patrick Wegener, Gastredner des Abends, weiß als Vorsitzender der AWO Öhringen um die besondere Bedeutung des Ehrenamts. In seinem Vortrag regte er alle Besucher dazu an, zu hinterfragen, aus welchem Grund diese sich ehrenamtlich engagieren.

Weiter führte er aus, wie das Ehrenamt auch in den nächsten 50 Jahren im Hohenlohekreis seinen Platz in der Gesellschaft findet. Anschließend brachten die Gebrüder Widerlich mit ihrem humorvollen Jongliertheater das Publikum zum Lachen. Michael Breitschopf, der das Programm musikalisch umrahmte, präsentierte neben Coversongs auch ein selbst geschriebenes Musikstück, das er speziell für diesen Abend umgetextet hatte: „Egal ob Blaulicht, Sport, Kultur oder jedes andere Amt, ohne euch gäb’s nicht viel, ja das wissen wir – schön, dass es euch gibt.“ Breitschopf war an diesem Abend nicht nur als Künstler auf der Bühne, sondern auch als ehrenamtlich in Gemeinderat und Feuerwehr aktiver Gast.

Ausdrucksstarker Auftritt

Mit „Rock Me Amadeus“ und einem ausdrucksstarken Auftritt beendete die Jazztanzgruppe Alfiriel vom TSV Weißbach das Bühnenprogramm.