Über Pfingsten wird es bunt in Schwäbisch Hall: Die Siederinnen und Sieder feiern endlich wieder ihr Kuchen- und Brunnenfest. Der Festauftakt am Freitag, 3. Juni, findet in diesem Jahr ausnahmsweise auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz statt, da die Turnhalle im Teilort Gailenkirchen für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine bereitgehalten werden musste. Im kommenden Jahr findet der

...