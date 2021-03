Niederstetten. Mehr als deutliche Worte fanden die drei Listensprecher in ihren Haushaltsreden am Mittwochabend in der Alten Turnhalle. Alle waren sich einig: Die aktuelle Situation, mit der seit einem Vierteljahr erkrankten Bürgermeisterin, der Gemeinderat und Stadtverwaltung zuvor aus vielfältigen Gründen das Misstrauen ausgesprochen hatten, könne so nicht mehr weitergehen. „Niederstetten hat einen Neustart verdient“, forderte etwa Ulrich Roth, Sprecher der Mehrheitsfraktion AWV, mit einem „neuen und kraftvollen Stadtoberhaupt“.

Roth sagte voraus, dass die „großen finanziellen Herausforderungen, vor denen Niederstetten steht, (...) auch noch etliche andere Kommunen ähnlich treffen“ würden. Den Sparprozess habe man „öffentlich und ohne Denkverbote mit externer Unterstützung durch einen erfahrenen Experten begonnen“. An der Konsolidierung hätten die Stadträte und Ortsvorsteher „ohne Kirchturmpolitik“ sehr kooperativ und konstruktiv mitgewirkt. Roth schwor Gremium und Bürger auf einen „langen und harten Weg“ ein.

So würden die Auswirkungen des wirtschaftlichen Gesundungsprozesses“ für die Einwohner spürbar sein. „Vollkasko war gestern“, sagte Roth und betonte, dass manche städtischen Aufgaben künftig auf die Bürger übergehen müssten. „Es genügt nicht, vom Sofa oder Schreibtisch aus seine auf Halb- oder noch weniger Wissen basierenden Weisheiten abzusondern“, sagte Roth. Die Bürger müssten sich am eigenen Schopf packen und fragen, was sie für Niederstetten tun könnten. Es seien „kreative Ideen, konstruktives Mitwirken und bürgerliches Engagement“ gefragt.

Seit Jahren sei es abzusehen gewesen, so Stadtrat Roland Landwehr (CDU), „dass unser finanzieller Spielraum immer enger wird“. Der Umgang mit dieser Situation habe „letztendlich auch zum Konflikt mit Frau Naber geführt und viele Punkte aufgedeckt, die wir nicht für möglich gehalten hätten“. Zwar stünde man aus Schuldensicht im Vergleich zu den Nachbargemeinden „nicht schlecht da“. Problem sei der laufende Verwaltungshaushalt, „der nicht genügend Liquiditätsüberschuss erwirtschaftet, um den Schuldendienst und weitere Investitionen finanzieren zu können“. Auch in den kommenden Jahren müsse die Haushaltssperre bestehen bleiben.

In den nächsten Monaten komme eine „Herkulesaufgabe“ auf den Gemeinderat zu. Nach Empfehlung des vom Gemeinderat hinzugezogenen Finanzfachmanns (wir berichteten), muss die Stadt nämlich nicht nur die Reduzierung ihrer Gremien, sondern auch des Verwaltungspersonals und der gemeindeeigenen Gebäude umsetzen.

Als einen Schwerpunkt der Investitionen nannte Landwehr die Sanierung und Digitalisierung der Schule. Bei der Innenentwicklung der Kernstadt müsse man dagegen „auf private Initiativen setzen“. So habe man etwa für die Stadtsanierung umfangreiche Mittel eingeplant; einige Maßnahmen würden in den nächsten Wochen und Monaten beginnen. Zwar sei man derzeit in der Lage, mit den vier Bürgermeister-Stellvertretern auf ein „Team mit vielfältiger Kompetenz und Talenten“ zurückgreifen zu können. Viele Projekte, die „monatelang dahin dümpelten“, würden jetzt angepackt. „Ich würde mir wünschen“, sagte Landwehr, „dass sich Niederstetten einen neuen Bürgermeister backen könnte – mit den vier Bürgermeister-Stellvertretern als Hauptbestandteile. Großes Lob zollte Landwehr auch dem neuen Technischen Bauamtsleiter, „der vieles in Frage stellt und uns immer wieder mit neuen Ideen überrascht und fordert“ sowie den Amtsleitern.

Schließlich machte Landwehr deutlich: „Jedem ist sicherlich bewusst, dass dies auf Dauer nicht so weitergehen kann.“ Und schließlich: „Deshalb hoffe ich sehnlichst, dass die verantwortlichen staatlichen Stellen nun endlich Ihre Untersuchungen abschließen und den Weg für Neuwahlen freimachen“.

Stadtrat Klaus Lahr (SPD) erinnerte in seiner Rede daran, dass man der Gemeinderat im Mai letzten Jahres „gegen den Willen von Frau Naber“ eine Haushaltssperre erlassen habe, die der Stadt rund 200 000 Euro eingespart habe.

Zwar sei man durch Corona-Zuschüsse und hohe Gewerbesteuer-Einnahmen gut durch das erste Coronajahr gekommen. Erstmals, so Lahr werde in Niederstetten in diesem Jahr ein Haushaltsplan „ohne hauptamtlichen Bürgermeister(-in) beschlossen. Ein Novum, in dem Lahr aber auch eine Chance sieht. Den Bürgermeister-Stellvertretern sei es gelungen, die Finanzen der Stadt „solide in einen Rahmen“ zu bringen. Dadurch könne man die wichtigsten Projekte und Einrichtungen fördern und gleichzeitig strukturelle Veränderungen vorantreiben.

„Ich bin froh, dass wir alle an einem Strang gezogen haben“, sagte Lahr im Blick auf die Konsolidierungsmaßnahmen. Gleichzeitig machte Lahr deutlich, dass es noch Jahre dauern werde, „bis wir vieles erfolgreich umsetzen können und und so wieder weitere Spielräume schaffen“. Zwar werde man sich auf diesem Weg auch von liebgewonnenen Standards verabschieden müssen, jedoch nicht am kulturellen Leben sowie an der Schule, Bildung und Förderung von Kindern oder Vereinen sparen.