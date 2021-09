Elternabend in digitaler Form

Main-Tauber-Kreis. „Vom Baby zum Kleinkind – Entwicklung im ersten Lebensjahr“. Ein Online-Elternabend findet am Mittwoch, 13. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Eltern bekommen einen Überblick über die Entwicklung ihres Kindes im ersten Lebensjahr und erhalten Anregungen, wie sie ihr Kind unterstützen können. Bindung ist die Grundvoraussetzung für die seelische, geistige und körperliche Entwicklung und stellt somit die wichtigste Lebensgrundlage dar. Die Referentin gibt Unterstützung beim Übergang hin in eine sichere Vater- und Mutterrolle. Ist das Baby endlich da, fragen sich viele Eltern: Wann kann es sitzen – krabbeln – laufen? Was kann es sehen – hören? Wann sagt es das erste Wort? Heike Janson, Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (FGKiKP) des Caritasverbandes gibt Auskunft in diesem Online-Elternabend. Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor der Veranstaltung. Weitere Information: Caritasverbandes im Tauberkreis, Telefon 09341/92201025, E-Mail an beraten@caritas-tbb.de. Die Einwahldaten werden vor der Veranstaltung per E-Mail zugesandt.

