Die Online-Konzertreihe „ad HOK“, die in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Künzelsau-Öhringen entstand, geht in die letzte Runde. Anders als in den vorherigen Konzerten dürfen die letzten beiden Konzerte mit Publikum durchgeführt werden – die Übertragung als Live-Stream wird aber fortgeführt.

Am Samstag, 26. Juni wird das Solistenensemble „D‘Accord!“ unter Leitung der Geigerin Martina

...