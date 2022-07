Rothenburg. Einzigartige Ausblicke auf die südliche Altstadt von Rothenburg verspricht das Riesenrad, das ab sofort am Verkehrsübungsplatz neben dem Parkplatz P1 seinen Betrieb aufnimmt. Die täglichen Kernöffnungszeiten lauten bis zum 31. August: 11 bis 21 Uhr. 38 Meter geht es in 24 Gondeln in die Höhe. Zuletzt war das Riesenrad des Familienbetriebs Hofmann-Jehn aus Thüringen bei der Formel1 in Bahrain im Einsatz. Bild: Veranstalter

