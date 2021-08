Einmalige Interpretationen im Kirchberger Hofgarten erleben

Kirchberg. Eigentlich sollten die Schlosskonzerte in die neue Saison am Dreikönigstag starten. Das ging aus bekannten Gründen nicht. Jetzt kommen sie doch noch: Joscho Stephan und Helmut Eisel im Quartett auf der Freilichtbühne im Hofgarten in Kirchberg. Das Konzert findet am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) im Hofgarten in Kirchberg statt.

Zart schmelzende Klarinettenfarben, brillant perlende Tonkaskaden und flirrende Gitarrenklänge – auch in ihrem zweiten gemeinsamen Programm versprühen der Klarinettist Helmut Eisel und der Gypsy-Gitarrist Joscho Stephan musikalische Spielfreude vom Feinsten.

Unter dem Titel „Bei dir war es immer so schön“ haben die beiden, ergänzt um Günter Stephan an der Rhythmusgitarre und Manfred Pollert am groovenden Kontrabass, 2016 ihre zweite CD herausgebracht, die ebenso wie das aktuelle Live-Programm, das in Kirchberg auf die Bühne kommt, swingend und im virtuosen musikalischen Dialog Geschichten aus dem Leben erzählt.

Eigene Titel von Stephan und Eisel fügen sich nahtlos in eine Reihe von Traditionals und Klassikern wie „Sammy’s Freilach“ oder „Bei dir war es immer so schön“ – in stets ganz einmaligen Interpretationen, wie sie typisch für das Joscho Stepahn/Helmut Eisel Quartett sind.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind gerne gesehen. Weitere Infos zu den Schlosskonzerten unter www.sk-kirchberg.de