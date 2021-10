Knapp hundert Markthändler haben sich zum Simon-Judä-Krämermarkt am Donnerstag, 28. Oktober in Künzelsau angemeldet. Bei dem traditionellen Markt bieten die Beschicker von 8.30 bis 18 Uhr ihr Warensortiment an. Auch in den Läden in der Künzelsauer Innenstadt gibt es spezielle Marktangebote.

Die Hauptstraße ist wegen des Krämermarktes gesperrt, außerdem die Stuttgarter Straße ab der

...