Einer der „am besten gepflegten Kommunalwälder in Unterfranken“

Röttingen. Der Stadtwald Röttingen zählt zu den größten Kommunalwäldern im Landkreis Würzburg. Von insgesamt 385 Hektar Wald liegt der größte Teil im Bürgerwald südlich der Tauber zur Landesgrenze nach Baden-Württemberg. Dieser Wald besteht zu 80 Prozent aus heimischen, standortgerechten Laubbäumen mit einem großen Anteil an Eichen. Die natürliche Ausstattung und die Bewirtschaftung des Stadtwaldes sichert die ökonomischen (Holz, Tourismus), die ökologischen (Natur- und Artenschutz, Boden- und Klimaschutz) und die sozialen (Erholung Arbeitsplatz) Funktionen. Hierzu wurde im Jahre 2008 von einem Sachverständigen ein Forstwirtschaftsplan – der 17. – für die nächsten 20 Jahre erstellt und vom damaligen Stadtrat genehmigt. Der Plan beinhaltet nach zehn Jahren eine Zwischenrevision, um ihn auf seine Ziele zu überprüfen. Diese Revision fand nun statt und wurde vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kitzingen-Würzburg vertretungsweise von Abteilungsleiterin Antje Julke dem Röttinger Stadtrat vorgestellt.

Die Präsendation begann mit der Feststellung durch den krankheitsbedingt verhinderten Armin Otter (Koordinierende Stelle für Forsteinrichtung), der auch die Begutachtung erstellte, „Mit dem Ergebnis zählt der Röttinger Stadtwald zu den am besten gepflegten Kommunalwäldern in Unterfranken.“ In den letzten 13 Jahren wurde die Vorausverjüngung deutlich von 25 auf 67 Prozent erhöht. In den noch verbleibenden sieben Jahren ist das Ziel, den Eichenbestand von 35 auf 45 Prozent zu erhöhen, ebenso den bei Buchen von 25 auf 30 Prozent. Die Eiche ist und wird weiter Rückgrat des Stadtwaldes bleiben.

Der ursprüngliche nadelholzfreundliche Anteil aus dem Jahre 2008 soll von 20 auf zehn Prozent reduziert werden und im Gegenzug das Laubholz von 80 auf 90 erhöht werden. Die Jungbestandspflege zum 1. Januar 2021 hat sich von 46 auf 54,9 Hektar erhöht. Die Altdurchforstung hat sich kaum verändert. Der Hiebssatz soll in den nächsten Jahren deutlich von 1930 auf 1360 Festmeter reduziert werden. In dem Berichtszeitraum konnte laut AELF ein Überschuss von 651 324 Euro erwirtschaftet werden. Hier waren außergewöhnlich hohe Fördermittel darunter und es konnte jedes Jahr ein Plus verbucht werden. Dass dies auch bis zum Zielende 2027 so bleibt, das soll laut Plan vor allem die Eiche sicherstellen.

Revierleiter Manfred Rüb erklärte zum Thema ohne Verzaunung, dass dies eine große Herausforderung wäre. Wie fast überall, gibt es auch in Röttingen 2021 einen starken Rehwildverbis. Bei einer Verzaunung rechnet er mit rund 20 Euro pro Meter. Zur Rettung des Waldes erinnerte der Förster an die „Wald vor Wild Strategie“. Die Wildbestände seien in der Fläche einfach zu hoch, so Forstamtsrat Rüb. Michael Metzger fragte nach, ob der Ansatz, die Buche von 25 auf 30 Prozent zu erhöhen, wie bei einer Waldbegehung schon angesprochen, richtig sei und die Einnahmen in den nächsten Jahren nicht zurückgehen. Diesem stimmte Rüb zu – bei niedrigerem Hiebssatz und größerem Pflegeaufkommen werden sich die Verhältnisse verschieben. Doch mit einem Minus rechnet er nicht. Dem Vorschlag von Burkhard Ort, einen Teil der Neuanpflanzung einzuzäunen und den anderen nicht, um zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, stimmten die Räte zu. Dazu sollen Forstamt, Jäger und Stadträte bei einer Ortsbegehung zusammenkommen. brun

