Bad Mergentheim. In der Wandelhalle des Kurparks, findet am Sonntag, 17. Oktober, um 15.30 Uhr ein Herbstkonzert statt. Passend zur Jahreszeit wird unter anderem „Eine kleine Jagdmusik“ von Kurt Rehfeld sowie die Polka „In der Weinschenke“, zu hören sein. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird allerdings seitens der Kurverwaltung, ein Hygienebeitrag erhoben. Einlass ist um 15 Uhr. Die Veranstaltung findet unter den aktuell gültigen Corona Richtlinien und der Drei-G-Regelung statt. Karten können im Vorverkauf beim Gästeservice im Haus des Gastes, der Touristinformation am Marktplatz, bei den bekannten Reservix Vorverkaufsstellen oder unter www.kurpark.reservix.de., erworben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1