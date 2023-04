Eine der schönsten Wegstrecken abgelaufen

Crailsheim. Eine der schönsten Wegstrecken des Jakobuswegs in der Region verläuft von Wallhausen nach Crailsheim. Ingeborg Raab, Kulturbeauftragte des Burgberg-Tauber-Gaus des Schwäbischen Albvereins und qualifizierte Pilgerbegleiterin, gewann kürzlich mit ihren Wegbegleiterinnen 38 Pilger für diese 17 Kilometer lange Etappe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ausschreibung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Kirchenbezirk Blaufelden. Der Pilgertag stand unter dem Thema „Losgehen und sich während des Gehens verändern lassen“. Die Einstimmung in der Andacht und dem Pilgersegen in der Wallhausener St. Veitskirche durch Rainer Horn mit „Buen camino“ und dem Gruß der Ortsgruppe des Albvereins Wallhausen ermutigten die Pilgerschar für ihren Weg.

Die Strecke führte an der Anhäuser Mauer vorbei. Die Überreste des im Bauernkrieg weitgehend zerstörten Klosters erinnern an die prekäre Lage der Bauern, die unter den erdrückenden Abgaben und Fronarbeit für Adel und Geistlichkeit zu leiden hatten. Man erreichte dann das enge Tal der Jagst. Der weitere Weg führte über Neidenfels und Burleswagen nach Crailsheim. Regen und Wind waren an diesem Tag ein ständiger Begleiter.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schwäbischer Albverein Ereignisreiches Wanderjahr bewältigt Mehr erfahren Basketball Hellwach in der Crunchtime Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Statistik spricht für Würzburg Mehr erfahren

Unterwegs war nur ein kurzer Halt auf dem überdachten Heinzenmühlen-Steg möglich. Umso größer war die Freude, als am Taufbrunnen an der Johanneskirche in Crailsheim die Gruppe wohlbehalten und erfüllt das Ziel erreicht hatte. Mit dem Bus ging es wieder nach Wallhausen zurück.