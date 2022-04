Eindrückliches Passionsspiel erleben

Hosagärtla bauen, Eier färben und Ostereier suchen sind eindeutige Renner an den Osterfeiertagen im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim. Kinder und Erwachsene erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Bad Windsheim. Los geht es am Gründonnerstag, 14. April mit einem Besuch beim Imker am Schulhaus aus Pfaffenhofen ab 11 Uhr.

Auch am Karsamstag, Ostsonntag und Ostermontag ist diese Info-Station geöffnet. Ostereier färben und fränkische „Hosagärtla“ bauen können Kinder an den Mitmachstationen im Bauernhof aus Mailheim und aus Zirndorf ab 13 Uhr. Diese Stationen sind am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag ebenfalls aktiv.

Womit Kinder am Karfreitag Krach machen dürfen und was der Unterschied zwischen Feldhasen und Kaninchen ist, erfahren Interessierte bei den Offenen Führungen zu „Palmwedeln und Ratschen“ (Karfreitag) und „Hase, Lamm und Huhn“ (Ostersonntag und Ostermontag) jeweils um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist an der Museumskasse. Die Führungen sind im Museumseintritt enthalten.

Zahlreiche weitere Info-Stationen und Handwerkervorführungen bieten an allen Osterfeiertagen Spannendes und Unterhaltsames für die ganze Familie. Höhepunkt für Kinder ist zweifellos das Ostereiersuchen am Ostersonntag zwischen 9 und 13 Uhr. Ganze 1500 Bio-Eier sind im Museumsgelände versteckt.

Die großen Kinder dürfen im gesamten Gelände suchen und die Kleinen bis vier Jahre können sich der Eiersuche ganz in Ruhe in einem abgesteckten Bereich auf dem Erlebnisplatz hinter der Scheune aus Enkering widmen. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder spielen können “, sagt Gerhard Göß, der seit Jahren als Spielleiter für das Passionsspiel der Theatergruppe Marktbergel im Fränkischen Freilandmuseum verantwortlich ist.

Zusammen mit den Bad Windsheimer Sängern und Spielleut‘ wird das Passionsspiel nach Hans Sachs seit über 30 Jahren am Karfreitag um 14 Uhr auf dem Museumshügel in Szene gesetzt, beginnend vor der Schäferei – pandemiebedingt mit Ausnahme der letzten beiden Jahre. In sieben Akten führen die Laienschauspieler die Leidensgeschichte Jesu auf, vom letzten Abendmahl über den Verrat, die Verleumdung, die Anklage bis hin zur Kreuzigung Jesu auf dem Hochplateau des Hügels. Beim gemeinsamen Aufstieg auf den Hügel werden die Zuschauer mit in das Geschehen der Handlung hineingenommen und sind plötzlich Teil der Menschenmenge, die „Kreuziget ihn!“ ruft.

Die Windsheimer Sänger begleiten und erläutern das Geschehen musikalisch auf historischen Instrumenten. Nicht zuletzt dadurch erreicht das Passionsspiel eine besondere Emotionsdichte und gehört bei vielen Museumsbesuchern zum festen Osterprogramm. Gespielt wird bei jedem Wetter. Das Fränkische Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim wurde am 10. Juli 1977 gegründet und am 4. Juli 1982 eröffnet. Somit feiert es in diesem Jahr sein 40-Jahr-Jubiläum. Das Museum präsentiert die gesamte fränkische Region: Ober-, Unter- und Mittelfranken.

Auf dem 45 Hektar großen Gelände, was einer Größe von 56 Fußballfeldern entspricht, stehen 125 historische Gebäude, deren Anzahl stetig erweitert wird.

Derzeit werden das spätmittelalterliche Badhaus aus Wendelstein (Landkreis Roth) und die Synagoge von 1740 aus Allersheim (Landkreis Würzburg) wiederaufgebaut. Das Badhaus wird am 25. Juni eröffnet, die Synagoge im Jahr 2023. Die Sammlung des Museums umfasst 150 000 Objekte aus der Alltags-, Bau-, Religions-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des ländlichen, dörflichen und kleinstädtischen Lebens.

1975 wurde der Förderverein Fränkisches Freilandmuseum gegründet, der seitdem das Museum sowohl ideell als auch materiell unterstützt. Derzeit zählt er 4000 Mitglieder.

Rund 190 000 Besucher zählt das Museum seit vielen Jahren im Schnitt. Seit 2020 sind Besucherzahlen wegen der Corona-Pandemie stark zurück gegangen. pm