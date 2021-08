Eindeutig zu viel „getankt“

Künzelsau. Zwei Männer haben am Samstag in Künzelsau offenbar zu tief ins Glas geschaut, als sie sich ans Steuer ihrer Zweiräder setzten.

Gegen 15.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 60-Jährigen in der Künzelsauer Heilig-Kreuz-Straße, der mit einem Roller unterwegs war.

Während der Kontrolle gab der Mann an keinen Führerschein zu haben. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von zirka 1,7 Promille.

Ebenfalls über ein Promille zeigte das Testgerät bei einem 28-Jährigen um 23.15 Uhr in Künzelsau an. Polizisten fuhren dem Kleinkraftradfahrer auf der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Komburgstraße hinterher und bemerkten, dass der Mann auffallend unsicher und in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Ordnungshüter auch den Grund dafür fest.

Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von zirka 1,5 Promille an. Außerdem fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana in einer Tasche des Mannes und an dem Roller war ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht.

Beide Zweiradfahrer mussten die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Mit entsprechenden Anzeigen müssen die Männer nun rechnen.