Einbruch in Geschäft in Niederstetten

Niederstetten. In einen Betrieb in Niederstetten brachen zwei Personen in der Nacht auf Mittwoch ein. Das Geschäft in der Langen Gasse war zwischen 2.45 Uhr und 2.55 Uhr das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten gelangten über ein Fenster in die Geschäftsräume im Erdgeschoss. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter

Telefon 07931/54990 melden.

