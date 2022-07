Einbrecher brät sich Leberkäse

Stimpfach. Gegen 21 Uhr am vergangenen Mittwochabend verschaffte sich nach Polizeiangaben ein bislang Unbekannter über ein Fenster im Untergeschoss Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hauptstraße des Stimpfacher Ortsteils Randenweiler (Landkreis Schwäbisch Hall). In einem Zimmer richtete sich der Eindringling zunächst einen Schlafplatz ein. Auch machte er sich über vorgefundenes Essen her. Zudem duschte sich der Eindringling in einem Badezimmer im Untergeschoss.

Anschließend begab der Mann sich in das Erdgeschoss des Gebäudes, indem zwei Bewohner schliefen. In der Küche bediente er sich am Kühlschrank und wollte sich eine Scheibe Leberkäse anbraten. Durch die dabei verursachten Geräusche wurden die Bewohner wach und ertappten den hungrigen Einbrecher auf frischer Tat. Dieser flüchtete dann aus der Hauseingangstüre in Richtung eines Discountermarktes.

Bei dem Einbrecher soll es sich um einen rund 175 Zentimeter großen, etwa 35-jährigen Mann mit hellen Haaren handeln. Bei der seiner Flucht trug der Mann helle Kleidung. Möglicherweise ist er bereits im Vorfeld in der Umgebung aufgefallen. Dabei hat er vermutlich einen schwarzen Hoodie und eine Hose in Camouflage getragen. pol/mrz