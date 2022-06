Wackershofen. Der Zentralrat der Jenischen in Deutschland veranstaltet vom 1. bis 3. Juli das Fest „Europas Jenische feiern“ im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen. Als erstes Museum in ganz Deutschland zeigt das Freilandmuseum eine Ausstellung über das ursprünglich reisende Volk der Jenischen. Die Minderheit zählt in Deutschland rund 200 000 Angehörige, ihre Geschichte ist jedoch kaum erforscht. Mit dem Fest sollen nun Einblicke in jenisches Leben, Alltagskultur und Handwerkskunst sowie das persönliche Kennenlernen ermöglicht werden. Durchgängig werden an allen drei Tagen Schausteller, Handwerker und Künstler ein Programm gestalten. Es werden Waren und Erzeugnisse angeboten, für Kinder stehen ein Karussell und weitere Attraktionen bereit. Im Rahmen eines offiziellen Auftakts am Freitag, 1. Juli, ab 15 Uhr, sprechen unter anderem die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger sowie der ehemalige Justizminister Guido Wolf. Als Ehrengast wird zudem Martin Collins aus Irland erwartet, der als Berater des Europarates die Situation der Minderheiten in Deutschland untersucht hat. Am Samstag, 2. Juli, wird der Autor Robert Domes aus seinem Buch „Nebel im August“ lesen und mit dem Publikum diskutieren. Das Buch wurde unter gleichem Namen von Kai Wessel verfilmt und vollzieht das Schicksal des jenischen Jungen Ernst Lossa nach, der von den Nationalsozialisten ermordet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1