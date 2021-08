Einblick in jüdisches Leben

Braunsbach. In rund 30 Ländern Europas findet am 5. September der „Europäische Tag der Jüdischen Kultur“ statt. Er soll dazu dienen, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart besser kennenzulernen. Dieses Jahr findet er unter dem Motto „Dialog“ statt.

Das Rabbinatsmuseum Braunsbach lädt auch in diesem Jahr zu Begegnungen ein. Es ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen sind die Dauerausstellungen „Geschichte der Landjuden“ und „Jüdisches Leben im Alltag“. Ferner kann die Sonderausstellung „Der Mensch ist, was er isst“ noch einmal angeschaut werden. Auch das „Literarische Fenster“ ist geöffnet. Jeweils um 15 und um 17 Uhr werden Führungen über den Jüdischen Friedhof sowie über den Jüdischen Kulturweg Braunsbach angeboten. Treffpunkt ist vor dem Rabbinatsmuseum. Alle Veranstaltungen finden wegen der Corona-Pandemie unter Vorbehalt und unter den vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen statt. Nähere Informationen auf der Internetseite des Museums sowie unter rabbinatsmuseum@braunsbach.de.