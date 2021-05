Ein weiterer Todesfall

Ansbach. Im Vergleich zur letzten Meldung vom 10. Mai gibt es 21 weitere Infektionsfälle und damit seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie insgesamt 9948 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 8138 (+13 im Vergleich zur letzten Meldung) der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 1810 (+ 8 im Vergleich zur letzten Meldung) aus der Stadt Ansbach. Davon gelten 7563 Personen in Landkreis Ansbach (6064) und Stadt Ansbach (1499) als genesen.

Die Zahl der in Zusammenhang mit Corona Gestorbenen stieg seit der Meldung vom 10. Mai um eine Person auf nun 234.

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ansbach lag am Montag bei 111,1. Am Tag zuvor waren es 95,3. Der 7-Tage-Inzidenzwert lag im Landkreis Ansbach laut Angaben des Robert Koch-Instituts damit an fünf aufeinanderfolgenden Tagen (5., 6., 7., 8. und 9. Mai) unter 150. Entsprechend der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt daher für den Landkreis Ansbach ab heute, Dienstag, folgende Änderung: Der Einkauf nach Terminvereinbarung in den bisher geschlossenen Ladengeschäften ist mit Nachweis eines negativen Coronavirustests (Click & Meet mit Test) wieder möglich. Die Kunden haben ein negatives Testergebnis eines höchstens 24 Stunden alten PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus nachzuweisen.