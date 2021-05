Ein Vergnügen für die ganze Familie

Tauberbischofsheim. Als Sommerstück für die ganze Familie zeigt die Badische Landesbühne diese Freilichtsaison „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“. Das Stück feiert in Tauberbischofsheim Premiere und wird am Montag, 14. Juni, um 17 Uhr auf dem Schlossplatz zu sehen sein.

Knirps ist überzeugt, dass ein Raubritter in ihm steckt. Er reißt aus und will Knappe des berüchtigten Rodrigo Raubein werden. Dieser fordert eine Mutprobe. Voller Tatendrang zieht Knirps los und will die schlagfertige Prinzessin Flip entführen. Auf sie haben es aber auch ein böser Zauberer und ein Drache abgesehen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt.

Drei Kapitel von Michael Ende

Als Michael Ende 1995 starb, hinterließ er drei Kapitel eines neuen Kinderbuchs. Wieland Freund hat daraus einen hinreißenden Märchenroman übers Lügen, Angsthaben und über die Kraft des Erzählens geschrieben. Die Badische Landesbühne bringt ihn für Groß und Klein auf die Freilichtbühne. Es wirken mit: Schauspieler: Lukas Bendig, Alexander Chico-Bonet, Kim Vanessa Földing, Frederik Kienle, Hannah Ostermeier, Magdalena Suckow. Inszenierung: Joerg Bitterich. Zugang zu den Vorstellungen erhalten laut aktueller Verordnung des Landes Baden-Württemberg nur Personen mit aktuellem Coronatest, Impf- oder Genesenennachweis. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahrn sind von der Testpflicht ausgenommen. Es gelten weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.