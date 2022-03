Ein „Spaß“, der keiner ist

Rothenburg. Einen üblen „Spaß“ haben sich Unbekannte in Rothenburg erlaubt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten sie bereits am 7. und 12. März im Bereich der Straßen „An der Landhege“ und Lichtelweg insgesamt fünf Verkehrszeichen, die die Geschwindigkeit auf 30 km/h in dem Siedlungsbereich festlegten, übermalt, so dass eine wesentlich höhere als die erlaubte Geschwindigkeit vorgetäuscht wurde.

Wie die Polizei schreibt, möge dies vorerst als „Spaß“ angesehen werden, könne sich aber auch für den Verkehrsteilnehmer täuschend oder verwirrend darstellen. In Bezug auf diese zwei Taten wurde Strafanzeige gestellt, so dass die Polizei nun wegen Delikten wie Amtsanmaßung nach dem Strafgesetzbuch ermittelt. Die Polizei hofft nun, dass Bürger ihnen eventuelle Beobachtungen mitteilen. pol

