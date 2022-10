„Ein Licht kommt in die Welt“

Hohebuch/Waldenburg. Die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch veranstaltet im November Kurse und Seminare. Hier ein Überblick:

Optimale Büroorganisation, Montag, 7. November, 9 bis 16.30 Uhr. Eine strukturierte, kontinuierliche und systematische Büroorganisation, ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb das A und O. Ein effektives Büromanagement, das Arbeitsprozesse vereinfacht, darum geht es in diesem Seminar. Referentin: Angela Ullrich, Wirtschaftsfachwirtin.

Der Weg zum digitalen Büro, Dienstag, 8. November, 9.30 bis 17 Uhr. Der Büroalltag wird zunehmend digitaler - E-Mails, Cloud-Anwendungen und mobile Endgeräte, werden im Agrarbüro immer häufiger genutzt. Ordnung schaffen und halten auf dem PC, Datensicherung, sicheres Speichern in der Cloud, E-Mailverwaltung, Buchhaltungsbelege mit System digitalisieren und archivieren sowie praktische Apps. Dazu hält Margit Hanselmann hilfreiche Tipps und Tools bereit, praktisch und zeitsparend. Referenten Margit und Tim Hanselmann, klickeasy, EDV-Fachfrau, EDV Wartung/Beratung.

Faszination Messerbau, Samstag, 19., 9 Uhr, bis Sonntag, 20. November, 16 Uhr. Man stellt formschöne Gebrauchsmesser (Fahrtenmesser/Schnitzmesser oder Kochmesser) her. Die Griffe sind aus vorwiegend heimische Hölzer gearbeitet. Es stehen verschiedene Klingenlängen und -formen zur Verfügung. Referenten: Karl Wagner, Messerbauer, Sozialpädagoge und Reinhold Gallasch.

Die Spinnstube für Nichtmehranfänger und Halbwegsfortgeschrittene, Futter fürs Spinnrad - mit Farben und Material spielen. Samstag, 19., 9.30 Uhr, bis Sonntag, 20. November, 16 Uhr. Wie entsteht ein Farbverlauf und wie verhalten sich kurze und lange Fasern, wenn man sie zusammen verarbeitet? Wie wirken sich unterschiedliche Zwirntechniken von zwei oder mehr Fäden auf das Ergebnis- das fertige Garn- aus? Spinnräder können mitgebracht oder geliehen werden, dies sollte man bei der Anmeldung mitteilen. Referentin: Esther Schneller, Spinnerin. Adventswochenende für Erwachsene, Kinder und Jugendliche: „Sternenfunkeln – ein Licht kommt in die Welt“. Freitag, 25., 18 Uhr, bis Sonntag, 27. November, 13.30 Uhr. Gemeinsam taucht man spielend und singend in die Welt der Sterne ein: man singt, tanzt, spielt Theater, lernt so manch Wissenswertes über Sterne. Ein Werkstattgottesdienst zum Thema „ein Licht kommt in die Welt“, schließt die erlebnisreichen Tage ab. Referentinnen: Nora Lettau, Entspannungstherapeutin, Märchenerzählerin, Pädagogin und Anette Dörner Sportlehrerin, Harfenistin, Chi Gong Lehrerin.

Weihnachtsoratorium von J.S. Bach: Tanzen - Bewegen - Meditieren, Freitag, 25., 18 Uhr, bis Sonntag, 27. November, 13.30 Uhr. Zu verschiedenen Teilen des Weihnachtsoratoriums, hat Wilma Vesseur (Choreographin), einfache Kreistänze choreographiert. Diese Tänze, Bewegungsmeditationen, einfache Folkloretänze und verschiedene Formen der Körperarbeit, erschließen neue Möglichkeiten mit der wunderbaren Musik Bachs in Kontakt zu kommen. Referentin: Monic Müller, Tanzpädagogin.

Anmeldung und Informationen erhält man jeweils bei der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch, 74638 Waldenburg unter Telefon 07942/1070, 07942/10720, info@hohebuch.de., www.hohebuch.de.