Ein kleines Wesen auf der Suche nach seiner Identität

Weikersheim. Anders sein ist in Ordnung: Dies ist die Botschaft des Kindertheaterstücks „Das kleine Ich bin Ich“, das am Montag, 9. Januar, um 15 Uhr in der Stadtbücherei Weikersheim aufgeführt wird. Vor 50 Jahren erschien das beliebte Bilderbuch „Das kleine Ich bin Ich“ der Autorin Mira Lobe gemeinsam mit der Künstlerin Susi Weigel. Das Thema des Klassikers verliert auch nach so vielen Jahren nicht an Aktualität und es zeigt, dass in Kinderbüchern philosophische Fragen durchaus passend gestellt und beantwortet werden können: Wer bin ich? Bin ich überhaupt? Bin ich – so wie ich bin – in Ordnung?

Auf der Suche nach Identität

Das kleine Ich bin Ich ist ein kleines, nicht näher bestimmbares buntes Tier, das auf der Suche nach seiner Identität ist. Denn als es gerade genüsslich über eine bunte Blumenwiese spaziert, da begegnet es einem Frosch, und der möchte wissen, was für ein Tier es ist. Das kleine Ich bin Ich weiß darauf keine Antwort. In seiner Ratlosigkeit beschließt es, irgendeinen zu finden, der ihm helfen kann.

So trifft es auf viele Tiere, die ihm in irgendeiner Weise alle ein kleines bisschen ähnlich sind. Doch jedes Mal bemerkt es, dass es selbst doch auch immer ein bisschen anders ist. Schließlich fragt es sich verzweifelt „ob’s mich etwa gar nicht gibt?“ – Da plötzlich trifft es die Erkenntnis wie ein Blitz: „Sicherlich gibt es mich: Ich bin ich!“

Sensible Umsetzung

Das kleine Ich bin ich freut sich sehr, und siehe da – es bemerkt, dass jede und jeder ganz sie und er selbst ist: „Du bist du - ich bin ich!“. Die beiden Künstlerinnen Isabelle Guidi und Lydia Müller vom Theater Tanzwerk Gekko aus Tübingen haben aus dem fantastischen Buch ein bewegt-getanztes Theaterstück für Kinder ab drei Jahren gemacht. Sie haben die Vorlage sensibel umgesetzt – ein Augenschmaus nicht nur für Kinder, den sie am 9. Januar um 15 Uhr in der Stadtbücherei Weikersheim zeigen. Hier gibt es bereits Eintrittskarten im Vorverkauf.