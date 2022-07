Ein gewagter Mix an Kunstwerken

Schwäbisch Hall. Der Kunstverein Schwäbisch Hall eröffnet am Samstag, 30. Juli, um 18 Uhr in der Galerie am Markt seine Jubiläumsausstellung anlässlich des 25. Geburtstags.

Am 29. April 1997 gegründet, feiert der Kunstverein Schwäbisch Hall dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Anlass für eine besondere Ausstellung. Denn der Kunstverein, der sich seit einem Vierteljahrhundert rein ehrenamtlich über seine Vorstände und Beiräte organisiert und im Kollektiv sein Programm entwirft, kuratiert erstmals ein Projekt gemeinsam: Mehrere Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, die entweder mit vergangenen Soloauftritten die Geschichte des Kunstvereins mitgeprägt oder anlässlich des Jubiläums ihren ersten Auftritt haben. Außerdem repräsentiert ist der Bildhauer Wolfgang Bier, Gründungsfigur des Kunstvereins, der bereits 1998 verstarb, sowie Marion Reuter, Haller Fotografin, die einen entscheidenden Moment in der Historie der Galerie am Markt einfing.

Der Titel „mashup“ spiegelt die Idee zu diesem gewagten Mix. Die Kunstwerke bilden ein breites Spektrum der zeitgenössischen Kunst ab, sowohl inhaltlich als auch medial von Skulptur über Malerei bis zu Zeichnung und Video.