Ein Gauvolksfest der ganz besonderen Art

Röttingen. Wie kann eine kleine Stadt ohne Festwirt in ein paar Wochen ein solch umfangreiches Gauvolksfest organisieren? Ganz nach dem Motto „Jetzt erst recht!“ trafen sich etliche Bürger überall in Röttingen, um zu überlegen, wie und in welcher Art und Weise doch noch das Traditionsfest stattfinden könnte.

So gründete sich ein Arbeitskreis von Bürgern, die ihr Konzept Bürgermeister Gabel und den Stadtrats- und Vereinsvertretern vorstellten. Die Idee, das Gauvolksfest auf der Burg stattfinden zu lassen, wurde geboren und einheitlich als bestmögliche Version angesehen im Hinblick auf die bestehende Infrastruktur und das einmalige Ambiente. Nur eine Woche später fanden sich über 80 ehrenamtliche Helfer zusammen, die mit starken Teamleitern und zehn Arbeitsgruppen in wenigen Tagen ihre Helferzahl auf über 200 Leute aufstockte. „Diese Eigendynamik, der Wille und vor allem der Zusammenhalt, um die Tradition nicht aussterben zu lassen, ist überwältigend“ so Bürgermeister Gabel.

„In der Kürze der Zeit hat man gemerkt, welch positive Resonanz in unserer Region möglich ist. Ein Zelt zu mieten und aufzustellen war unserer Meinung nach in der Kürze der Zeit und mit den vorhandenen Ressourcen nicht umzusetzen. Hier möchte ich betonen, dass sich meine Aussage über die gestiegenen Zeltkosten lediglich auf überregionale Anbieter bezogen hat, im Gegenteil, auch hier hätten wir die volle Unterstützung regional bekommen. Das Programm, dass wir kurzfristig zusammengestellt haben ist abwechslungsreich und neu konzipiert, ohne dabei die alten Werte außen vor zu lassen. Wir haben aus der Not die Tugend gemacht.“

So sieht das auch Sylvia Mühlek, Teil des Organisationsteams: „In der Kürze der Zeit so viele unglaublich tolle Menschen mit so vielen tollen Ideen und einer unglaublichen, fast nicht zu bremsenden Energie zu finden. Dieser Einsatz und dieses ehrenamtliche Engagement von jedem einzelnen ist wirklich einzigartig und mach mich persönlich echt glücklich.“ Dank der großartigen Unterstützung der Familie Pritzl, Kauzen Bräu Ochsenfurt hat man ein reichhaltiges Getränkeangebot, die kulinarische Versorgung kommt regional aus den eigenen Reihen, bekannte Musikkapellen aus dem nahen Umkreis umrahmen die Festtage und arbeiten sogar mit Ton- und Lichttechnik zusammen.

Die örtlichen Winzer präsentieren eine große Weinauswahl und neueste Weinkreationen. Das kostenlose Kinderprogramm bietet viel Spaß für die ganze Familie mit Bastel- und Spielplatzangeboten, einem Luftballonkünstler, einer Kindereisenbahn und zahlreichen Mitmachständen. Es war wichtig, ein Spektrum für Jung bis Alt präsentieren zu können, so wird auch am Samstagnachmittag ein Kaffeeklatsch der besonderen Art stattfinden mit einem Burghofsingen. Auch kabarettistische Einlagen werden hier sicherlich für einen geselligen und lustigen Nachmittag sorgen. Die Kapellen runden den Abend mit ihrem breiten Repertoire perfekt ab. „Röttingen ist eben im Wandel der Zeit – so passt auch das Motto des traditionellen Festzuges, der am Sonntagmittag um 13:30 Uhr startet“, so der Bürgermeister.

Am Sonntagabend werden noch einmal große Geschütze im Burghof aufgefahren. Die Tanzvilla Creglingen bietet eine anspruchsvolle Tanzshow – ein Feuerwerk aus den unterschiedlichsten Tanzstilen der Welt.

Ein Feuerwerk am Himmel, das sonst alljährlich als Abschluss des Volksfestes stattfand, gibt es diesmal in einer so noch nie dagewesenen Form: Eine speziell auf Röttingen inszenierte Feuershow wird der krönende Abschluss um 22.30 Uhr sein.