Rüsselhausen. Erstmalig heißt es am Sonntag, 22. August, von 10 bis 16 Uhr im Niederstettener Ortsteil Rüsselhausen „Ein Dorf packt aus!“. Wurde in den Jahren 2017 und 2018 im August die Sickelhenke mit einem Ochsenessen gefeiert, so hat sich die Dorfgemeinschaft Rüsselhausen etwas Neues für diesen Termin überlegt: Es gibt einen Flohmarkt im ganzen Dorf mit Verköstigung und Unterhaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben einem Landfrauen-Café, einer Grillstation der Feuerwehr, Eis bei der Kirche, einem Crepes-Stand und Burger auf dem Martinshof haben die Besucher die Möglichkeit, sich durch das ganze Örtchen zu „trödeln“.

In den Höfen, Garagen und Plätzen sind Flohmarktstände aufgebaut und es gibt sicher viel zu finden. Der Nachhaltigkeitgedanke, Sachen und Dingen ein zweites Leben einzuhauchen, werde hier gelebt, ist die Dorfgemeinschaft überzeugt.