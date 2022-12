Ein Chaos erster Güte

Oberstetten. Was war das für eine Durststrecke: Auch der Theaterverein „ho-ho-hoffentlich“ musste während der Corona-Pandemie zurückstecken. Jetzt aber geht es endlich wieder los – und die Proben laufen mit größter Begeisterung auf Hochtouren.

Mit der Verwechslungskomödie „Zu früh getraut“ von Klaus Mitschke haben sie sich einiges vorgenommen, denn was David am Morgen nach seinem Junggesellenabschied vorfindet, sorgt für Chaos erster Güte: ein spärlich bekleidetes weibliches Wesen. Flo heißt sie und ist Studentin, die ihren Lebensunterhalt durch leicht bekleidete Auftritte aus Maxitorten aufbessert. Dem Bräutigam schwant recht schnell Übles. Und dass er Flo zu später – vielleicht auch früher – Stunde am Vortag der geplanten Trauung geehelicht hat, macht die Sache nicht besser. Und dann tauchen neben seinem Vater auch noch mehr oder hilfreiche Freunde und die Braut in seiner Bude auf. Der Vorverkauf startet am Montag, 5. Dezember. Telefonische Reservierungen (07932-606284) werden montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr entgegengenommen. Vorhang auf für die Premiere heißt es am Freitag, 6. Januar, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen finden jeweils samstags und sonntags (7. und 8. Januar, 14. und 15. Januar, 21. und 22. Januar sowie am Samstag, 28. Januar) statt. Die Samstags-Aufführungen beginnen um 20 Uhr (Saalöffnung: 19 Uhr), an den Sonntagen hebt sich der Vorhang bereits um 16.30 Uhr – dann mit anderthalbstündigem Vorlauf bei Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr.