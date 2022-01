Eigenanteil von rund 155 000 Euro zu bewältigen

Röttingen. Das Gremium beschloss einstimmig die Generalsanierung der Sportanlage anzugehen, mit der Ausführung der Arbeiten wird aber erst im nächsten Jahr gerechnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In ihrer letzten Sitzung am 28. Oktober 2021 hatte die Gemeinschaftsversammlung einstimmig den am 23. September 2019 vom Vorgremium beschlossenen Neubau einer Grundschule mit Kosten in Höhe von über zwölf Millionen Euro zurückgenommen (wir berichteten). Die vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG), Bieberehren, Riedenheim, Röttingen und Tauberrettersheim sahen Probleme beim Stemmen der Kosten. Außen vor war zu diesem Zeitpunkt der schlechte Zustand des dazugehörenden Sportgeländes mit Laufbahn und Allwetterplatz. Dieses wurde zwar vor zehn Jahren saniert, doch dies verlief wohl nicht so optimal, wie es VGem-Vorsitzender Hermann Gabel formulierte, so dass man um eine grundlegende Generalsanierung nicht herum komme. Einem Honorarangebot eines Landschaftsarchitekten zufolge werden Gesamtkosten von rund 275 000 Euro anfallen. Die hohen Kosten entstehen auch wegen eines zwingend erforderlichen Gutachtens über den Zustand der Sportbeläge durch ein Fachbüro, um die Dämpfungseigenschaften, die Wasserdurchlässigkeit und den Verwitterungsgrad der Asphaltschicht und dergleichen festzustellen.

Dämpfung verhärtet?

Die Generalsanierung der Sportanlage ist beschlossene Sache. © Brunecker

Eine Sanierung der Deckschicht bringt nichts, wenn die darunter liegende Dämpfungsschicht verhärtet ist, so Röttingens Bürgermeister Hermann Gabel. Nach Rücksprache mit der Regierung von Unterfranken sind für den bestehenden Allwetterplatz mit 28 mal 44 Meter Zuschüsse von fünfzig Prozent möglich. Der Eigenanteil für die VGem beträgt aber immer noch rund 155 000 Euro.

Die Isolations-Fehler an der Photovoltaikanlage auf dem Grundschulgebäude und Sporthalle häufen sich in den letzten Monaten. Überprüfungen an den 454 verbauten Modulen ergaben, dass 147 ausgetauscht werden müssen. Wegen der zehnjährigen Produkthaftung hat der Hersteller die kostenfreie Lieferung der Module übernommen. Die Kosten für die Montage der neuen und Demontage der defekten Module in Höhe von 14 500 Euro müsse allerdings die VGem übernehmen. Da der jährliche Verlust mit rund 2000 Euro zu Buche schlägt, entschied man sich einstimmig für den Austausch, da sich die Kosten in gut sieben Jahren amortisieren. Aus dem Bund/Länder Förderpaket „Digitalpakt“, stehen der Grundschule Röttingen noch 62 500 Euro zu Verfügung. Ein „Wunschzettel“ von Schulleiterin Simone Stachel sieht digitale Neuanschaffungen von rund 75 000 Euro vor, der auch nicht förderfähige Kosten beinhaltet. Wegen der Dringlichkeit, unter anderem Erhöhung der Anzahl der iPads plus Kopfhörer, wird das Gesamtpaket bis zur Antragsfrist 30. Juni beantragt. An weiteren Kosten meldete die Rektorin beim Leiter der Kämmerei Rainer Dollmann weitere Kosten für Handball-Tore, Trampolin und Sprungkasten in der Turnhalle beziehungsweise Änderungen am Bewegungsraum an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die knapp sechs Jahre alte EDV-Anlage der VGem soll durch eine neue ersetzt werden. Ohne Gegenstimme entschied sich die Versammlung für das von EDV-Administrator Harald Thomas und der Verwaltung favorisierte Serverkonzept in Höhe von 89 000 Euro. Dem Vorschlag zufolge sei dieses sehr sicher und schnell und verspreche kaum Ausfallzeiten zu haben. Die Anschaffung erfolgt durch „Kauf“ und nicht mehr per „Mietkauf“.

Vorsitzender Gabel informierte die Gemeinschaftsversammlung über den vom Bund im September 2021 beschlossenen Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen anhand eines Schreibens vom Landratsamt Würzburg. Die Bürgermeisterin von Tauberrettersheim, Karin Fries“ regte an, künftig die Wasseruhren gemeinsam zu bestellen, um einen höheren Rabatt bei den Händlern zu erzielen. Die Verwaltung wird die Angelegenheit unter Berücksichtigung der „Verkeimung“ bei der Lieferung überprüfen. brun