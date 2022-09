Eichii Takeyama verabschiedet sich mit Ausstellung von Rothenburg

Die Werke des Malers Eichii Takeyama könnten in den großen Galerien der Welt hängen, in Japan hat er in der Kunstwelt einen herausragenden Ruf. Noch bis Ende Oktober wird ein kleiner Teil seines Schaffens in einer Ausstellung des Rothenburg-Museums zu sehen sein. Für den 85-Jährigen ist das nach 28 Jahren zugleich ein öffentlicher Abschied von der Stadt, die ihm so sehr ans Herz gewachsen

...