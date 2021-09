Ehrenamtliche halten Testbetrieb aufrecht

Niederstetten. Interims-Verwaltungsleiter Klaus Brodbeck gab in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in der Alten Turnhalle einen kurzen Sachstandsbericht zur Corona-Schnellteststation im Kult ab.

Diese werde „zum großen Teil“ ehrenamtlich betrieben. Die Stadt selbst stelle lediglich während der Testzeit am Freitag von 7 bis 9 Uhr einen Mitarbeiter bereit. Außerdem übernimmt die Stadt die Organisation und Einsatzplanung der rund 60 Ehrenamtlichen aus DLRG, DRK, Feuerwehr und Bürgernetzwerk.

Die Teststation war in den letzten Wochen geöffnet: freitags von 7 bis 9 und 17 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 15 bis 17 Uhr. Durchschnittlich lassen sich insgesamt 90 Personen testen. Das spräche laut Brodbeck dafür, „die Schnellteststation weiter aufrecht zu erhalten“.

Wie Brodbeck weiter ausführte, fordert das Land seit Anfang der Woche, dass die Tests digital abgerechnet werden, weil sonst keine Erstattung mehr möglich ist. „Dies erfordert eine Anpassung und einen erhöhten Aufwand“. Deshalb wurde das Testzentrum mit Laptops, Drucker und einem ipad ausgestattet. Weitere Folge: Nur noch die Hälfte der Ehrenamtlichen ist jetzt noch bereit, im Testzentrum mitzuarbeiten. Inzwischen haben erste Testläufe und Schulungen stattgefunden.

Bis Anfang Oktober haben sich DRK, DLRG und Feuerwehr bereit erklärt, das Testzentrum digital weiterzubetreiben. Ab Anfang Oktober wird es dann erneut eine Änderung geben: dann sind die Tests nicht mehr kostenlos. Brodbeck riet, hier „auf Sicht zu fahren“ und abzuwarten, wie sich dies auf die Testwilligen auswirken würde. Stadtrat Klaus Lahr regte noch an, während der Öffnungszeiten auch mobile Impfteams anzufordern.

Die aktuellen Testzeiten sind: mittwochs 17 bis 18 Uhr, freitags 17 bis 18 Uhr und samstags 15 bis 17 Uhr. sem