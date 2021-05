Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schwerer Schicksalsschlag - Am 15. Januar 2020 ändert der Brand seines Hauses des Leben des Ehepaars Albert und Petra Rösl von Grund auf Ehepaar findet mit weniger Besitz zu neuer Gelassenheit

Alles läuft gut. So ließe sich das Leben von Albert und Petra Rösl zum Jahreswechsel 2019/2020 beschreiben. Sie freuten sich auf die Hochzeit ihrer Tochter am 25. Januar in München. Doch dann, am 15. Januar 2020, kam plötzlich alles anders.