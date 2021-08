Edle Tropfen am Abend genießen

Igersheim. Die Ferien haben begonnen und es ist wieder soweit: „IgersWein“ ruft auf zum Feierabend-Schoppen vor dem Igersheimer Kulturhaus: am 12. und 26. August sowie am 9. September jeweils von 17 bis 20 Uhr. Die Pandemie hat viel von den Bürgern abverlangt und zum Umdenken gezwungen; einige werden daher Ferien und Urlaub dieses Jahr zu Hause verbringen. Das heißt aber nicht, dass der Sommer nicht genossen werden kann. Darum ruft der ortsansässige Verein „IgersWein“ zu einer gemütlichen Auszeit bei einem Glas guten Wein auf. Auch der neue 2020er Jahrgang, der vom Verein an- und von der WG Markelsheim ausgebaut wurde, kann verkostet werden. Wegen der aktuellen Baumaßnahme auf dem Igersheimer Möhlerplatz findet der Feierabend-Schoppen dieses Jahr vor dem Kulturhaus (Pfarrgang; beim alten Holzbackofen) statt. Weiterhin gilt die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) und Möglichkeiten zur Händedesinfektion werden bereitstehen. Überschreitet der Kreis die 7-Tage-Inzidenz von 35, kann Zutritt und Bewirtung nur genesenen, geimpften oder getesteten Personen gewährt werden.

