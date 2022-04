Durch historischen Kurpark wandeln

Rothenburg. „On Stage: Junge Musiker“, Park Pittoresk-Führung und Sonntagscafé locken diesen Sonntag, 24. April, ins Wildbad nach Rothenburg.

Los geht es mit der „Park Pittoreks-Führung“ von 13 bis 14 Uhr. Hier können die Besucher die Gartenkunst an der Tauber hautnah erleben. Die Führung bietet abwechslungsreiche Szenarien des historischen Kurparks mit seinen romantischen Aussichten.

Jingyeong Jung ist eine von drei Pianistinnen, die am 24. April im Wildbad zu Gast sind. © Jung

Treffpunkt hierfür ist das Rondell am Haupteingang, festes Schuhwerk ist erforderlich. Eine Unkostenpauschale ist vor Ort beim Stadtführer zu entrichten.

Drei Pianistinnen zu Gast

Weiter geht es dann mit dem großen „On-Stage-Konzert“ um 15 Uhr. Auch in diesem Jahr stehen sechs hochkarätige Kammerkonzerte im Wildbad an. Hier präsentieren sich außergewöhnliche, junge musikalische Instrumentalisten aller drei bayerischen Musikhochschulen. An diesem Wochenende werden drei Studierende der Klavierklasse Prof. Wolfgang Manz von der Hochschule für Musik die „On Stage“-Saison eröffnen.

Für die Besucher werden die drei Pianistinnen Jingyeong Jung aus Südkorea, Haruka Shioya aus Japan und Linwei Ruan aus China Werke von Mozart, Beethoven und Ravel erklingen lassen. Der Eintritt zum Konzert ist frei – eine Spende erwünscht. Eine Anmeldung unter kultur@wildbad.de oder per Telefon unter 09861/977-0 ist zur Organisation hilfreich. Über den ganzen Nachmittag, von 13.30 bis 17 Uhr, wird das beliebte Sonntagscafé seine Türen zu Kaffee, Tee und Kuchen geöffnet haben. Es ist seit Ostersonntag immer sonntags geöffnet.

Bei schönem Wetter können sich die Gäste auf den verspielten Terrassen des Wildbads eine Auszeit gönnen – bei schlechtem Wetter ist der historische Speisesaal erster Anlaufpunkt.