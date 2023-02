Durch archäologische Funde ausgebremst

Tauberrettersheim. „Da müssen wir eine ganz, ganz harte Nuss knacken“, war der erste Kommentar von Bürgermeisterin Karin Fries nach der Bekanntgabe des Zustandes des Tauberrettersheim Kanalnetzes nach einer TV-Inspektion.

Bei der ersten Bürgerversammlung nach 2019 im mit knapp 80 Bürgerinnen und Bürgern erneut sehr gut besuchten Königinnenkeller, machte sich ebenfalls Entsetzten breit. Einzelheiten konnte die Rathauschefin noch nicht mitteilen, nur dass bei einer Untersuchung festgestellt wurde, dass das ganze Kanalnetz, auch zum Großteil in der Siedlung, „marode“ ist.

Die erste Frage eines Bürgers: „Das wurde doch erst teilweise saniert?“. Fried bestätigte, dass das Netz vor knapp 20 Jahren saniert wurde. Mit den erwünschten Regressansprüchen werde es aber nichts werden: die ausführende Baufirma ist inzwischen insolvent.

Zu den wichtigsten Aufgaben für das Kanalsanierungskonzept zählt Fries das Erstelleneiner Kostenschätzung. Dem müsse ein Förderantrag folgen. Die Kosten im hohen sechsstelligen Bereich werde man nicht über die Gebühren abrechnen können.

Da die Bürgermeisterin auch von neuen zusätzlichen Kosten berichten musste, war die Stimmung natürlich fast auf dem Nullpunkt. Beim zu erschließenden Baugebiet „Vierzig Gärten“ seien bei der archäologischen Voruntersuchung durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 64 gesicherte Siedlungsbefunde ermittelt worden. Es seien weitere Ausgrabungen erforderlich. Hier müsse man mit zusätzlichen Kosten von knapp 200 000 Euro für die Gemeinde rechnen, denn es sei nur ein Zuschuss von 10 000 Euro zu erwarten.

Neben der Erschließungsverzögerung werde es auch weniger Bauplätze geben und Kellerbau ausgeschlossen sein. Die Erschließung erfolge im patentierten Mono-Erschließungssystem des Architekten Würmseher.

Zu Beginn hatte Fries informiert, dass seit dem 30. Juni 2019 die Einwohnerzahl von 903 auf 842 geschrumpft sei. Erfreulich sei jedoch die Entwicklung der Schulden. Waren es Ende 2019 noch 495 500 Euro, sind es zum Ende 2022 nur noch 321 700 Euro gewesen. Die Rücklagen seien um 490 000 Euro auf 1,512 Millionen gestiegen. Nachdem die Grundsteuer fast unverändert geblieben sei, hätten sich die Gewerbesteuereinnahmen auf 120 500 nahezu verdoppelt.

Leider sei die Kreisumlage seit 2019 um knapp 50 000 Euro gestiegen. Schließlich ging Fries auf das Hochwasser im Juli 2012 mit den Anlandungen an der Baltasar-Neumann-Brücke mit Verantwortlichkeitsstreitigkeiten ein.

Innerörtliche Feierlichkeiten hätten zum Gemeinschaftswohl beigetragen wie die Auszeichnung der Klotzbeute, die Dachsanierung am Kindergarten oder der „DenkOrt Deportationen 1941-1944“ am Hauptbahnhof in Würzburg.