Drei neue Ehrenmitglieder ernannt

Der traditionelle Ehrungsabend des TSV Vorbachzimmern war ein voller Erfolg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorbachzimmern. Am vereinsinternen Ehrungsabend wurden zahlreiche langjährige Vereinsmitglieder des TSV Vorbachzimmern ausgezeichnet. An Vereinsmitarbeiter wurden die Ehrennadeln überreicht und als Höhepunkt fanden eine Verabschiedung einer langjährigen Übungsleiterin und die Ernennung von drei Personen zu Ehrenmitgliedern statt.

Nach einem Sektempfang schilderte TSV-Vorsitzender Steffen Reißenweber die aktuelle Situation des TSV und ging natürlich auf die aktuelle Corona-Lage ein, die auch den TSV Vorbachzimmern seit eineinhalb Jahren massiv beeinflusst. Der TSV hat über 350 Mitglieder und ist sowohl im Kinder- und Jugendbereich, als auch bei den Erwachsenen sportlich aktiv.

Die Rahmenbedingungen mit einem sehr guten Sportgelände, einer Turnhalle und dem eigenen Vereinsheim sind auch top. Leider konnte der TSV diese in den letzten 18 Monaten nicht richtig nutzen, denn der zweimalige Lockdown machte es dem TSV schwer, das Vereinsleben wie gewohnt fortzuführen. Umso erfreulicher ist es, dass es der TSV mit viel Einsatz, Konzepten und Ideen geschafft hat, die Mitglieder in Bewegung zu halten, ein paar gesellige Veranstaltungen unter strengen Auflagen durchzuführen und sogar einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ortsvorsteher Gerhard Hauf betonte, dass der Ehrungsabend eine Veranstaltung mit Signal-Wirkung sei. Er sprach über die gute Zusammenarbeit zwischen der Ortschaft und dem TSV und wünschte dem Verein für die Zukunft genauso viel Tatkraft wie bisher.

Nachdem im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie der Ehrungsabend ausfallen musste und es außerdem eine Überarbeitung der Ehrungsordnung gegeben hat, standen für dieses Jahr sehr viele Ehrungen an. Man beschloss im Ausschuss, dass man dies in zwei Abende aufteilt, zum einen die Vereinsehrungen, die an diesem Abend vergeben wurden, zum anderen die Verbandsehrungen, die an einem zweiten Abend im Herbst folgen werden.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Sylvia Striffler, Heike Thorwarth und Michael Albert geehrt. Die nächste Ehrungsstufe sind 40 Jahre Mitgliedschaft.

Hier konnte Reißenweber die Urkunden an Volker Haffelt und Werner Striffler überreichen. Die längste Ehrungsstufe, die der TSV derzeit überreichen kann, sind 50 Jahre Mitgliedschaft. Dies wurde an die treusten Mitglieder, darunter zahlreiche Gründungsmitglieder vergeben: Hermann Bader, Margot Busch, Hans Haffelt, Gerhard Hauf, Anette Hirschlein, Werner Kercher, Hildegard Mayer, Wilhelm Mohr, Aline Nagel, Angelika Naumann, Anneliese Sattler, Rainer Striffler und Heinz Wagner.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Es schlossen sich die Mitarbeiter-Ehrungen an. Die Silberne Ehrennadel erhielt Michael Albert, langjähriger Übungsleiter und nun aktiv für die Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien zuständig. Ebenfalls mit Silber wurde Hansgeorg Haffelt ausgezeichnet. Er war fünf Jahre Vorsitzender der Jugendabteilung und ist nun Bewirtschafter. Eine ähnliche Laufbahn hat auch Benjamin Preuninger. Er war ebenfalls Jugendvorsitzender, Übungsleiter und nun Bewirtschafter und hat auch die Silberne Ehrennadel bekommen.

Der letzte im Bunde ist Steffen Reißenweber. Er war in der Jugendabteilung lange Schriftführer, ist aktueller Übungsleiter und Vorsitzender des TSV.

Goldene Ehrennadel

Die goldene Ehrennadel wurde danach an Hilde Albert übergeben. Sie hat jahrelang das Kleinkinderturnen geleitet und zeichnet schon seit über 15 Jahren für die Walkinggruppe verantwortlich. Ebenfalls Gold erhielt Volker Frank. Neben seiner Tätigkeit als Jugendvorstand und Übungsleiter ist er seit über zehn Jahren Beisitzer und auch als Platzwart für den TSV aktiv. Seine Schwester Sabine Frank ist die dritte goldene Kandidatin. Sie leitete damals schon in der Jugendabteilung die Kasse, und dieses Amt hat sie nun seit über 18 Jahren auch im TSV inne. Nach den Ehrungenh eine große Verabschiedung von Waltraud Dobernek.

Sie war als Übungsleiterin eine absolute Konstante im Verein. Sie hat die ersten Ämter bereits 1977 übernommen und ist dann seit sage und schreibe 1985 ununterbrochen als Übungsleiterin im Frauenturnen im Einsatz. Für die stolze Anzahl von 43 Ehrenamts-Jahren gab es vom Vorsitzenden einen Strauß, einen Gutschein und eine große Pflanze für den Garten.

Als absoluter Höhepunkt kam zum Schluss die Ernennung der Ehrenmitglieder. Dies ist die höchste Auszeichnung, die vom TSV Vorbachzimmern vergeben wird. Hier muss man mindestens 70 Jahre alt und mindestens 45 Jahre lang Mitglied im TSV sein. Reißenweber nahm an diesem Abend diese Ehrung gleich dreimal vor. Alle drei Mitglieder haben zu ihrer aktiven Zeit auch ein Amt im Verein gehabt. Rudolf Mann war von 1977 bis 1985 als Kassenprüfer für den Verein tätig. Die zweite Ehrung überreichte Reißenweber an Eugen Frank.

Er war in den 70ern Beisitzer im Turnrat und von 1985 bis 1989 als 2. Vorsitzender aktiv. In den Folgejahren unterstütze er immer seine drei Kinder bei ihren Ämtern. Die dritte Ehrenmitgliedschaft ging an Gerhard Hauf. Auch er hat eine lange Amtskarriere beim TSV.

Zunächst elf Jahre als Schriftführer und dann weitere acht Jahre als Kassenprüfer, und er trägt heute als Ortsvorsteher auch sehr stark zur guten Zusammenarbeit von Verein und Ortschaft bei.

Mit der letzten Überreichung endete der offizielle Teil des Ehrungsabends.