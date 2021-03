Rothenburg/Wörnitz. Wegen kurzfristig erforderlicher Arbeiten innerhalb der aktuell laufenden Baustellenverkehrsführung im Bereich südlich der Anschlussstelle Rothenburg bis südlich der Anschlussstelle Wörnitz auf der A 7 sind von 29. März bis 1. April jeweils zwischen 20 Uhr und zirka 6 Uhr drei nächtliche Sperrungen der A7 in Fahrtrichtung Fulda erforderlich.

In der Nacht vom 29. auf den 30. März sowie in der Nacht vom 30. auf den 31. März ist der Bereich nördlich der AS Wörnitz zwischen 20 Uhr und zirka 6 Uhr gesperrt. Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Fulda erfolgt an der Anschlussstelle Wörnitz. Über die Bedarfsumleitung U 37 wird der Verkehr zur Anschlussstelle Rothenburg umgeleitet.

In der Nacht vom 31. März auf den 1. April ist der Bereich südlich der AS Wörnitz zwischen 20 und 6 Uhr gesperrt. Die Ausleitung des Verkehrs erfolgt am AK Feuchtwangen-Crailsheim. Der Verkehr wird über die A 6 zur Anschlussstelle Feuchtwangen Nord und von dort über die U 35 zur AS Wörnitz weitergeleitet.