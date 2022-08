Drei Menschen verletzt

Rothenburg ob der Tauber. Drei Menschen wurden bei einem Unfall am Sonntagabend bei Bettenfeld, einem Stadtteil von Rothenburg ob der Tauber, verletzt.

Laut Polizeibericht fuhr ein 63-jähriger Rothenburger mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Bettenfeld kommend in Richtung Schnepfendorf. Als er die Staatsstraße überfahren wollte, übersah er ein Vorfahrt-gewähren-Schild und missachtete deshalb die Vorfahrt eines 65-jährigen Schrozbergers, der von Rothenburg ob der Tauber in Richtung Bossendorf fuhr. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der vermutliche Unfallverursacher und seine 64-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht.

Der Mann aus Schrozberg wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10 000 Euro.

Die Feuerwehren aus Rothenburg ob der Tauber, Leuzenbronn und Insingen unterstützten durch Absicherung des Verkehrs und Reinigung der Fahrbahn. pol