Dr. Gerlach Chef der Urologie

Rothenburg. Zeitgleich mit der Übernahme der Urologischen Praxis in den Räumen der Klinik Rothenburg leitet Dr. Thomas Gerlach zum 1. Januar auch die Belegabteilung Urologie der Klinik. Sein Vorgänger Dr. Michael Maier verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Geboren in Marktredwitz und aufgewachsen in Dinkelsbühl, hat Dr. Gerlach sein Studium der Humanmedizin in Ulm und Gießen absolviert, seine Facharztausbildung hat er in Gießen, Ochsenfurt und Bad Mergentheim abgeschlossen. Dort war er auch als leitender Oberarzt und ständiger Chefarztvertreter tätig, bevor er sich für die Niederlassung in Rothenburg entschlossen hat. Bereits seit einem Jahr ist er in der Praxis tätig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Schwerpunkte sind die endourologische Chirurgie, die Holmium-Laserenukleation zur Verkleinerung der Prostata, die Kinderurologie mit Kinderchirurgie sowie die Uro-Onkologie mit medikamentöser Tumortherapie, Immuntherapie, Checkpoint-Inhibitor- und Chemotherapie. Bild: ANregiomed/Larkin

© Larkin