Aub. Künftig sollen in Aub wieder Markttage sein. Bürgermeister Roman Menth trug dem Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung ein entsprechendes Konzept vor. Jeweils donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr soll demnach auf dem Auber Marktplatz wieder Markttreiben herrschen. Der Wochentag wurde in Anlehnung an die Tradition des ehemaligen Säulesmarktes so festgelegt. Der Säulesmarkt fand auch immer donnerstags statt.

Veranstaltet wird der „Äber Markt“, der wöchentlich stattfinden und regionale Produkte verkaufen soll, von der Stadt Aub in Zusammenarbeit mit „Aub aktiv“, der ehemaligen Fremdenverkehrs- und Gewerbegemeinschaft. Bisher haben sechs Anbieter ihre Teilnahme zugesagt. Ob sich der Markt auf Dauer etablieren kann, werde sich zeigen, um aber die Unterstützung durch die Stadt zu signalisieren, sollen zunächst in diesem Jahr von den Marktteilnehmern keine Standgebühren erhoben werden.

Einmütig gaben die Ratsmitglieder ihr Einverständnis, auf die Standgebühren zunächst zu verzichten. ag