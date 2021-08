Die Well-Brüder in Neustadt/Aisch zu Gast

Neustadt/Aisch. Die Well-Brüder aus´m Biermoos gastieren am Freitag, 26. November, um 20 Uhr in der Neustadt-Halle am Schloss mit ihrem Programm „Die Bairische Variante“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Christoph und Michael Well (Biermösl Blosn) haben mit ihrem Bruder Karl Well (Guglhupfa) die neue Formation „Well-Brüder aus’m Biermoos“ gegründet. Die drei Sprosse der Großfamilie Well nehmen in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen Bayerns und dem Rest der Welt aufs Korn.

Unter Zuhilfenahme unzähliger Instrumente wird der Darm des Ministerpräsidenten gespiegelt, die Situation der Milchbauern ausgemolken, geschuhplattelt, gejodelt und gestanzelt. Sie decken Heimatverbrechen aller Art auf und blasen denen „da oben“ gehörig den Marsch, ohne dabei die „da unten“ zu verschonen.

Kartenvorverkauf über: Buchhandlung Dorn, Neustadt/Aisch, Telefon 0916/8839990, Buchhandlung Dorn, Bad Windsheim, Telefon 09841/66266 und über www.reservix.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2