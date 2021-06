Die Proben beginnen wieder

Weikersheim. Endlich darf nach so langer Pause die kirchenmusikalische Arbeit in den Kinderchören und der Kantorei wieder aufgenommen werden. Zunächst öffnen sich die Pforten des Evangelischen Gemeindehauses in der Bahnhofstraße 17 für die musikalischen Kindergruppen.

AdUnit urban-intext1

Ab Freitag, 25. Juni, soll wieder regelmäßig geprobt werden. Der Spatzenchor für alle Kinder ab vier Jahren trifft sich freitags von 14.20 bis 14.40 Uhr, die Kinderkantorei I, für alle Kinder ab dem Vorschulalter, freitags von 15 bis 15.20 Uhr sowie die Kinderkantorei II, für alle Kinder ab der dritten Klasse, freitags von 15.40 bis 16.10 Uhr.

Anzahl begrenzt

Aufgrund des bestehenden Hygieneschutzkonzeptes ist die Anzahl der Kinder in den einzelnen Gruppen begrenzt. Deshalb ist es erforderlich, dass man sein Kind verbindlich bis einschließlich Mittwoch, 23. Juni, im Evangelischen Bezirkskantorat per Mail unter anne-maria-lehmann@gmx.de. oder unter Telefon 0172/3112055, anmeldet. Nach so langer Pause wäre es gut, alle Kinder wieder begrüßen zu dürfen. Ebenso sind sangesfreudige Neueinsteiger willkommen.

Auch die Kantorei nimmt die Probenarbeit wieder auf. Einstudiert werden soll die Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“ BWV 62 die am 3. Advent zum traditionellen Adventskonzert erklingen soll. Alle Chorsänger und alle, die mit in das Projekt einsteigen möchten, sind willkommen.

AdUnit urban-intext2

Die Proben finden dienstags um 19.30 Uhr statt. Der erste Termin ist am Dienstag, 6. Juli, vor dem Evangelischen Gemeindehaus in Schäftersheim.

Bis zur Sommerpause werden die Proben voraussichtlich im Freien stattfinden.

AdUnit urban-intext3