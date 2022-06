Die Letzten und die Besten ihrer Art

Bad Windsheim. „Die Letzten ihrer Art“ – der Titel trifft den Nagel auf den Kopf: vier virtuose Musiker von Gankino Circus, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, ein hinreißend verqueres Bühnengeschehen, handgemachte Musik und eine große Portion provinzieller Wahnsinn – wo, bitteschön, gibt’s das heute noch?

All dies können Besucher im Alten Bauhof am Holzmarkt in Bad Windsheim am Sonntag, 19. Juni, um 19 Uhr erleben. Karten unter www.freilandmuseum.de ausschließlich im Vorverkauf.

Die Platzwahl ist frei, Einlass ab 18 Uhr. Kostenfreie Parkplätze gibt es auf dem großen Museumsparkplatz, von dort sind es nur wenige Schritte. Die Veranstaltung ist Teil des Jubiläumsprogramms zum 40-jährigen Bestehen des Fränkischen Freilandmuseums.

Urkomische Anekdoten, halsbrecherische Akrobatik und eine spektakuläre Enthüllung, in deren Zentrum eine Bohrmaschine steht, treffen auf eine volksmusikalische Virtuosität, die ihresgleichen sucht.

Man erlebt den fränkischen Rock’n Roll in Höchstform und ist dabei, wenn vier einfache Westmittelfranken aus Dietenhofen die Bühne betreten, um ihrem Publikum zu beweisen, dass sie nicht nur die Letzten, sondern auch die Besten ihrer Art sind.