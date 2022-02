Die kleinen Schätze kostenlos erhalten

Niederstetten. Allmählich wird es Zeit, das Gartenjahr zu planen. Bald dürfen die Tomaten gesät werden, Paprika wachsen vielleicht schon. Viele weiter Pflanzen, Salat, Gemüse oder auch Blumen wollen noch in die Erde. Viele Gärtner sind fleißige Samensammler und bewahren damit auch die Vielfalt in unseren Gärten. Mit etwas Glück und einem grünen Daumen hat man da schnell viel zu viele dieser Samen-Schätze. Wohin dann mit diesen kleinen Kostbarkeiten? Wie wäre es, sie anderen Gartenfreunden zur Verfügung zu stellen? Jeder der Samen übrig hat oder sucht kann kommen, seine eigenen Sämereien mitbringen und an Interessierte kostenfrei abgeben. Auch erste zarte Salatpflänzchen oder winterharte Kräuter können mitgebracht werden.

Samentüten in der Mediothek

Ergänzt wird das Angebot durch preisgünstige Pflanzen der Gärtnerei Rüger. Am Kult bietet die Mediothek am 19. Februar für alle Gärtner die Möglichkeit sich von 9 bis 11 Uhr mit neuen Pflanzensamen einzudecken. Wer sich an der Tauschbörse beteiligen möchte, kann in der Mediothek kostenfrei Samentüten abholen. Hier bekommt man auch ein Informationsetikett für die Samentüten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen bekommt man in der Städtischen Mediothek unter Telefon 07932/60032.

