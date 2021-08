Schwäbisch Hall. Comburg-Stipendiatin Nino Haratischwili steht am 25. August im Mittelpunkt einer Lesung im Rahmen der „“Sommeredition“ im Hospitalhof. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr .

Das Kulturbüro veranstaltet in diesem Jahr die Preisverleihung in Verbindung mit der Lesung: Nach der Preisverleihung durch Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim liest die vielfach ausgezeichnete Roman- und Theaterautorin im Hospitalhof aus ihrem aktuellen Buch „Die Katze und der General“. Sie spürt in dem Roman den Abgründen nach, die sich zwischen den Trümmern des zerfallenden Sowjetreichs aufgetan haben.

Wie in einem Zauberwürfel drehen sich die Schicksale der Figuren ineinander, um eine verborgene Achse aus Liebe und Schuld.

Moderieren wird Franz Burkhard, Chefdramaturg der Freilichtspiele, die im Frühjahr Haratischwilis Stück „Herbst der Untertanen“ präsentieren. Bei starkem Regen ist die Lesung in der Hospitalkirche. Im Innenraum (also bei schlechtem Wetter) können nur Personen mit Impfnachweis oder Test eingelassen werden.

Der Kartenvorverkauf ist in der Buchhandlung Osiander.