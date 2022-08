Die größten Influencer der Musikgeschichte

Röttingen. In der Spitalkirche findet am Sonntag, 21. August, um 11 Uhr ein Konzert mit dem Notos Quartett statt. Veranstalter ist die Jeunesses Musicales Deutschland. Der Eintritt ist frei. Der Veranstaltungstitel lautet: Die größten Influencer der Musikszene – Jeunesses Musicales Deutschland präsentiert Kammermusik.

Die Künstler der Notos Chamber Music Academy konzertieren in diesem Jahr in der Kirche des Julius-Echter-Stifts in Röttingen. Die Mitglieder des Notos Quartetts und junge Nachwuchstalente spielen Meisterwerke der Kammermusik-Literatur: Das Klarinettenquintett A-Dur von Mozart und das Streichquintett C-Dur von Schubert.

Das Notos Quartett ist eines der aktuell herausragenden Kammermusik-Ensembles und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Neben seiner internationalen Konzerttätigkeit setzt sich das Quartett für die Förderung junger Musiker und Musikerinnen ein und hat gemeinsam mit der Jeunesses Musicales Deutschland die „Notos Chamber Music Academy“ in Weikersheim etabliert. Hier begegnen die erfahrenen Musiker dem künstlerischen Spitzennachwuchs auf Augenhöhe. Frei von jeder Attitüde geben die vier jungen Meisterinnen und Meister ihre Erfahrung an die „next generation“ weiter, teilen ihre musikalischen Gedanken und Ideen, um sich gegenseitig zu inspirieren und voneinander zu lernen. Passend zu ihrer offen neugierigen und nachforschenden Haltung haben die Musiker ihrem Programm den Titel „Influencer“ gegeben. Johann Sebastian Bach etwa beeinflusst und inspiriert mit seiner „Kunst der Fuge“ bereits seit mehr als 400 Jahren die Musikszene, und auch Beethoven und Mozart und ihrer Musik folgen jeden Tag weltweit Millionen Menschen in die Konzertsäle.