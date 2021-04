Die gesamten Ortsbereiche werden ins Programm einbezogen

Aub. Mit einer Innenentwicklungsstrategie will der Landkreis Würzburg dafür sorgen, dass Baulücken in den Ortschaften geschlossen, leerstehende Gebäude wieder mit Leben gefüllt oder in letzter Konsequenz abgebrochen und durch neue Gebäude ersetzt werden. Dazu soll es Fördergelder geben.

In einer der vorhergehenden Sitzungen hatte der Auber Stadtrat bereits grundsätzlich beschlossen, daran teilzunehmen. Jetzt galt es, für Aub und die Ortsteile die Geltungsbereiche festzulegen. Um nicht noch weitere abweichende Fördergebiete auszuweisen, schlug die Bauverwaltung dem Stadtrat vor, sich an die Grenzen der bestehenden Fördergebiete der Städtebauentwicklung und der Dorferneuerung zu halten.

Im Gremium dagegen wurden Stimmen laut, die Grenzen möglichst weit zu fassen und nicht auf die Innenorte zu begrenzen. Gezielte Förderung könne manchen Grundbesitzer bewegen, sein Anwesen neu zu beleben. Bei den aktuell hohen Kosten für die Bauschuttentsorgung sei die Bezuschussung von Abrisskosten allemal ein Anreiz, alte Gebäude durch neue zu ersetzen.

Abschreibungsmöglichkeiten

Lioba Kinzinger schlug vor, beispielsweise in Baldersheim nicht nur den Kernort sondern auch den Bereich der alten Siedlung mit einzubeziehen. Theo Theuerkaufer schlug vor, alle Gebäude, die vor 1980 errichtet wurden, mit einzubeziehen. Diesem Vorschlag schloss sich nach lebhafter Diskussion der Stadtrat schließlich mehrheitlich an. In den Geltungsbereich der Innenentwicklungsstrategie werden demnach die gesamten Ortsbereiche einbezogen, soweit sie nicht nach 1980 bebaut wurden.

Für die Modernisierung von Gebäuden im städtebaulichen Fördergebiet können Eigentümer lukrative Abschreibungsmöglichkeiten nach dem Einkommensteuerrecht geltend machen, wenn ihnen die Gemeinde eine entsprechende Bescheinigung ausstellt. Mit dem Wunsch einer Hauseigentümerin, für ihr Grundstück in Aub eine solche Bescheinigung zu erhalten, konnte das Ratsgremium allerdings nicht so recht etwas anfangen. Auch Bauamtsleiter Dietmar Schmidt hatte Probleme, dem Stadtrat den Vorgang zu verdeutlichen.

Punkt vertagt

Die Eigentümerin einer ehemaligen Backstube hat das Anwesen saniert. In dem Gebäude sollen statt der bisherigen Ladenräume Ferienwohnungen eingerichtet werden, um sie an Monteure und kurzfristig tätige Arbeitskräfte der umliegenden Betriebe zu vermieten. Für die Verwaltung stellte sich nun die Frage, ob die Bescheinigung rechtzeitig beantragt wurde und ob die erfolgten oder geplanten Maßnahmen den Vorgaben entsprechen.

Ein Teil des Stadtrates hätte die Bescheinigung gerne erteilt, die Verwaltung allerdings wollte zur eigenen Sicherheit noch den Rat eines Steuerberaters einholen.

So blieb am Ende nur, die Entscheidung über diesen Punkt zu vertagen.